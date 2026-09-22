Un supuesto depósito bancario por más de 400 mil pesos que nunca llegó a la cuenta del vendedor terminó con tres hombres originarios de la Ciudad de México detenidos en Aguascalientes, señalados por tentativa de fraude y, dos de ellos, además por cohecho.

El caso comenzó en un centro comercial ubicado al norte de la ciudad, donde el hermano del afectado pidió apoyo a policías estatales que realizaban labores de vigilancia. Explicó que su familiar se encontraba dentro de una institución bancaria verificando una transferencia correspondiente a la venta de un vehículo.

Aunque el presunto comprador mostró un voucher como comprobante del depósito, el dinero no se había reflejado en la cuenta. Ante esta situación, los oficiales aseguraron a Julio N, de 27 años, como presunto responsable de tentativa de fraude.

Durante la intervención, los uniformados fueron alertados de que dos presuntos cómplices habían abandonado el lugar en un auto de alquiler. Con las características de la unidad, se desplegó un operativo que permitió ubicarlos sobre Bulevar a Zacatecas.

Los detenidos se identificaron como Salvador N, de 49 años, y Alfonso N, de 52, también originarios de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ambos ofrecieron sus teléfonos celulares a los policías para intentar evitar su detención, por lo que también fueron señalados por presunto cohecho.

Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.