Aline Corpus y Claudia Guerrero Agencia Reforma

MEXICALI, BC: El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no apoyará a ningún candidato a la Presidencia de Estados Unidos y pidió a paisanos a tomar en cuenta actitudes antimexicanas para decidir su voto.

«Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos, esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos. Sólo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte al respeto al pueblo de México, sea quien sea», comentó López Obrador en conferencia desde Mexicali, Baja California.

Tras las primarias de este martes, Donald Trump aseguró la candidatura republicana, por lo que enfrentará a Biden otra vez por Presidencia de EU.

Ya no hay dudas de que la elección de otoño contará con una revancha entre los dos. A los 81 años, Biden ya es el Presidente más viejo en la historia de Estados Unidos, mientras que Trump, de 77 años, enfrenta décadas de prisión como acusado en cuatro casos criminales.

Su revancha -la primera que presenta a dos Presidentes de Estados Unidos desde 1912- casi con seguridad profundizará las divisiones políticas y culturales abrasadoras de la nación durante los ocho meses que están por venir.

Biden celebró la nominación mientras retrataba a Trump como una seria amenaza para la democracia.

Esta mañana, el Mandatario federal dijo que sólo se pronunciará en caso de que alguno de los candidatos hable en contra de los migrantes o de México.

«Si no se respeta a los mexicanos, vamos a estar denunciando, eso es que ponen alambradas (como en Texas) y actúan de manera inhumana en contra de los migrantes, esos que amenazan con invadir. Esos sí los vamos a llamar por su nombre y les vamos a pedir a nuestros paisanos, con todo respeto, que tomen en cuenta esa actitud antimexicana», mencionó.

López Obrador reiteró que la política de su Gobierno será la de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

«Nada más les vamos a decir que quien no quiere a su patria, no quiere a su madre, que se recuerde eso, para que nos respeten como también nosotros vamos a respetar siempre a quienes viven en otros países y tienen otros gobiernos. La política de México siempre va a ser de no intervención y de autodeterminación de los pueblos», agregó.