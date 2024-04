Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no se buscará protección especial para su candidato a concejal en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, Hugo Torres Zumaya, detenido por su presunta participación en el asesinato de un hombre.

«En el caso de Benito Juárez, es muy desafortunado, pero (lo que se pide) es que se haga justicia», dijo en rueda de prensa.

Delgado sugirió que tanpoco se protegerá a Alejandra Orozco, esposa del hombre asesinado, y militante también de Morena, quien fue arrestada con el supuesto homicida.

«No, no, no, no se protege a nadie», insistió el dirigente nacional morenista.

Un día antes, los tres implicados habían estado en un mitin de Clara Brugada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Tanto Torres Zumaya como Orozco Pacheco fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidios, donde el MP determinará si existen elementos para imputarlos.

La víctima, identificada como Eder, de 37 años, fue atacada ayer por la mañana dentro de una vivienda, en la Colonia Portales.

Horas antes, había asistido a un evento de campaña de Brugada e incluso, en sus redes sociales compartió algunas fotos del mitin en la misma Alcaldía Benito Juárez.

Al concluir, detallaron, regresaron a la casa de Eder y Alejandra, donde tuvieron una riña con vecinos y los agresores se dieron a la fuga.

Agentes del Sector Portales atendieron el caso y detallaron que hacia las 6:30 horas recibieron una alerta de disparos, pero paramédicos que fueron requeridos solo hallaron a Eder sin signos vitales y a los sospechosos, ambos de 39 años, quienes fueron remitidos ante autoridades ministeriales.