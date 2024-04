Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, rechazó que el segundo debate presidencial pueda modificar de manera importante las preferencias electorales.

En conferencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, presumió que lleva una ventaja de dos dígitos con respecto a la candidata de la Oposición, Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum afirmó que después del primer debate presidencial, las preferencias a su favor aumentaron un poco.

Agregó que actualmente su ventaja es de alrededor de 27 puntos, la cual rechazó que pueda modificarse de manera significativa.

«Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia. En el primer debate todavía subimos un poco, entonces no creo que cambie de manera importante el debate», indicó.

La bandera presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo adelantó que en el debate del próximo domingo, en dónde se abordarán temas como desarrollo económico, empleo e inflación, infraestructura y pobreza y desigualdad, mostrará lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en el País.

«Es lo que digo todos los días en los mítines: la política del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico, economía moral, humanismo mexicano, que quiere decir por el bien de todos primero los pobres, prosperidad compartida, que si no hay desarrollo compartido y no es crecimiento, desarrollo, con bienestar y sustentabilidad no puede hablarse de prosperidad», dijo.

Sheinbaum reiteró que el modelo económico de este Gobierno es tan exitoso que el mundo entero lo está viendo.

«El mundo entero está viendo el modelo mexicano; crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del País, el nivel más alto de salario medio del IMSS, aumento en el salario mínimo frente a otras economías similares donde no tuvieron aumentos por la crisis de la pandemia, todo mundo felicita México por el manejo económico en la crisis de la pandemia», afirmó.

Sheinbaum dijo que aportará datos con mucha solidez, para respaldar sus argumentos.

«Sobre todo, vamos a hablar de lo que significa el modelo de la economía moral y el humanismo mexicano», reiteró.

Con respecto a los proyectos previstos para la entidad, en caso de que llegue a la Presidencia de la República, se encuentran la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale hasta Huejutla y el Aeropuerto de Tamuín que el Presidente estableció como uno de sus proyectos principales, pero hubo problemas por el terreno, que ya fue adquirido por el Gobierno local.

Expresó que una cuestión primordial es la gestión del suministro hídrico; para ello es imprescindible reorganizar las asignaciones de concesiones, reformar la Ley Nacional de Aguas, así como impulsar el avance en infraestructura y la perforación de pozos que beneficiarán a las comunidades.

Al igual que lo ha hecho en otras entidades, prometió el Tren de pasajeros Ciudad de México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo.

En materia de tarifas eléctricas planteó facilitar la incorporación de paneles solares en viviendas y promover equipos de aire acondicionado más eficientes como una solución de largo plazo, en lugar de una política que contemple únicamente subsidios permanentes.

Este miércoles, la candidata encabezará un mitin en Tamazunchale, San Luis Potosí, para después dirigirse a Huejutla de los Reyes, Hidalgo y posteriormente a Tantoyuca, Veracruz.