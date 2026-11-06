José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- Luego de que el congresista republicano Thomas Massie confirmara que presentará en la Cámara Baja una solicitud de juicio político contra el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, éste respondió con una larga arenga en la que defendió sus ataques letales contra narcotraficantes y el sellamiento militar de la frontera con México.

«Los narcoterroristas deben morir y no ser capturados para luego ser puestos en libertad», dijo el funcionario desde el Pentágono.

«Nuestros aliados deben compartir la carga, en lugar de convertirse ellos mismos en una carga. El sellado de la frontera (con México) y las deportaciones masivas son funciones de carácter militar. Y cuando afirmamos que Irán no tendrá un arma nuclear, lo decimos en serio».

De acuerdo con CNN, el congresista Massie presentará la próxima semana su solicitud de juicio político en contra de Hegseth, a quien responsabiliza, entre otras cosas, de ser el principal impulsor de la guerra contra Irán, a la que algunos republicanos achacan su derrota en la elección de medio mandato del martes.

«Un congresista descontento y derrotado, junto con todos sus aliados demócratas, ha presentado además una serie de acusaciones falsas para un proceso de juicio político en mi contra. Tal como intentaron hacer, en dos ocasiones, contra el Presidente Trump», reaccionó Hegseth en su arenga de defensa.

Desde 2025, el ex comentarista de Fox News ha sido responsable de una campaña de más de 70 ataques letales contra supuestas narcolanchas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, que han provocado más de 240 muertos.