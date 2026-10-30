Emilia Xiomara Martínez Ruiz Agencia Reforma

Chicago, Estados Unidos: El Papá León, de nacionalidad estadounidense, solicitó una boleta por correo para votar en las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre, informó el periódico Chicago Sun Times.

«Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron una boleta de voto por correo para la próxima elección», declaró al Chicago Sun-Times Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will.

Los registros, de acuerdo con el medio, muestran que Prevost votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También votó en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

Cualquier elector registrado en Illinois puede votar por correo.

Al ser elecciones intermedias, el Papa, quien nació en Chicago, votará en la contienda por el Senado de EU y para Gobernador de Illinois, así como para otros cargos locales.

El Pontífice ha mantenido diferencias con el Presidente Donald Trump respecto a la guerra en Irán, las deportaciones masivas y separación de familias, y la situación en Venezuela.