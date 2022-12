Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo ha caracterizado a la ministra Yasmín Esquivel desde marzo de 2019, cuando asumió su cargo en la Suprema Corte de Justicia, es el respaldo absoluto al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

Así lo confirman sus votaciones a favor de los recursos que ha presentado el Gobierno federal o en contra de lo que pudiera afectar los intereses lopezobradoristas.

Junto con otros tres ministros que se afirma son fieles al tabasqueño, han logrado que no se reúnan los votos necesarios para anular reformas o decretos, y con ello subsistan.

Dos meses después de asumir el cargo, se registró la primera votación de Esquivel en un tema sensible para los morenistas.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, propuso desechar acciones que impugnaran la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se establecía que nadie puede ganar más que el Presidente, pero el proyecto fue desechado, pues sólo dos ministros, entre ellos Esquivel, lo respaldaron.

Entre la veintena que votaciones que ha mostrado la fidelidad de Esquivel a López Obrador, quien la propuso como ministra, está la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el Gobierno.

La ministra defendió a capa y espada que la pregunta de la consulta popular de 2021 para enjuiciar a los ex presidentes conservara sus nombres, como lo propuso el Mandatario federal, pero fue modificada por considerarse ilegal.

El mismo respaldo pidió en la pregunta sobre Ratificación de Mandato de López Obrador para que conservara la porción «o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo», como lo planteó el Congreso, se ratificó.

Sobre ese tema, también respaldó que el INE siguiera con la organización de dicho ejercicio, pese a no contar con los recursos suficientes.

El 5 de abril de este año, votó por validar la facultad discrecional del Presidente de la República para disponer, a su conveniencia, de recursos ahorrados por medidas de austeridad. Sin embargo, dicha facultad fue invalidada por nueve votos contra los dos de las ministras afines al tabasqueño, ella y Loretta Ortiz.

En mayo pasado, también respaldó la declaratoria de constitucionalidad de la figura de los superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del actual Gobierno. El decreto fue validado.

En octubre de 2021, pese a que seis de los 11 ministros consideraban inconstitucional la reforma legal para la compra de medicamentos en el extranjero, no logró los ocho votos necesarios para anularla. El voto de Esquivel se mantuvo a favor de la modificación de Morena.

Entre otros temas prioritarios para el Gobierno y su partido está la reducción de tiempos de Estado a concesionarios de radio y televisión; el fraude fiscal como delito grave y la validez a una reforma que impulsó Morena para devolver remanentes.

Ha estado en contra de anular la prisión preventiva, como lo demandó López Obrador.

En abril admitió a trámite la controversia sobre Pío López Obrador, hermano del Presidente, y concedió una suspensión para que la FGR no entregara los datos que le requirió la Unidad Técnica de Fiscalización de INE.

El Presidente ha afirmado que conoce a Esquivel desde hace seis años; sin embargo, la relación con el esposo de la ministra, José María Riobóo, tiene casi 20 años, pues ha sido uno de sus principales contratistas desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En marzo de este año, Esquivel afirmó que llegar a la Suprema Corte no fue por una afinidad con López Obrador ni por la relación del mandatario con su esposo, sino por si trayectoria de 35 años en el servicio público.

«Nosotras tenemos nuestra luz propia, nuestra carrera, nuestra trayectoria, la que es importante evaluar, no evaluar si existe una relación con el marido, con la hermana, con el papá, sino ver cada una de las actuaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera», afirmó.