Melissa Linares Garza Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. – La banda colombiana Morat regresó a Guadalajara con un concierto en la Arena VFG que combinó nostalgia, energía y un recorrido por su trayectoria, desde sus inicios en 2011 hasta sus éxitos actuales.

El espectáculo comenzó después de las 21:00 horas con Llamada Perdida, Amor con Hielo y Me Toca a Mí, ante un recinto repleto donde los asistentes corearon cada canción.

Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas aparecieron vestidos de corbata, acompañados por un despliegue de luces y pantallas.

“Guadalajara, la primera vez que vinimos a su ciudad fue por allá de 2017”, recordó Villamil.

El repertorio incluyó Para Aprender a Quererte, No se Va, Antes de los 30 y una versión de Tu Cárcel, de Marco Antonio Solís.

Uno de los momentos especiales ocurrió cuando los músicos se trasladaron a un escenario alterno para interpretar Mi Suerte y eligieron a Gloria, seguidora que ha asistido a 28 conciertos, para grabarlos durante MTV.

Entre los asistentes destacó Alfonso Bernachi, quien acudió mientras recibe quimioterapia por cáncer de pulmón.

Los seguidores también votaron mediante un código QR para escuchar Al Aire.

La presentación concluyó con A Dónde Vamos, Me Mata y 506, entre ovaciones. Morat contempla 15 conciertos en México y ofrecerá una segunda presentación en Guadalajara este sábado.