Previo y durante la jornada electoral del domingo, en el municipio capital se vandalizaron 15 pozos con fines presuntamente electorales, informó Jaime Beltrán Martínez, secretario de Ayuntamiento.

“Hubo alrededor de 10 o 15 pozos, todos se lograron reparar en su momento, sí hubo una molestia momentánea por parte de la ciudadanía pero estuvimos reparando, poco a poco”, declaró Beltrán Martínez.

Según el funcionario, el calor electoral propició que la ciudadanía realizara más reclamos de lo habitual, en materia de desabasto de nagua potable. Como ejemplo lo ocurrido el pasado viernes cuando vecinos de Ojocaliente bloquearon tercer anillo argumentando que no tenían agua, cuando en realidad sí contaban con el vital líquido.

“Platiqué con ellos, llegamosa un primer acuerdo, se tienen que hacer algunas interconexiones en la zona, tienen ahorita agua de 4 de la mañana a 2 de la tarde, que es un horario que estamos viendo si lo ajustamos a petición de ellos mismos”, detalló. Los vecinos también han sido dotados de tinacos, para que puedan almacenar de manera correcta el agua. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo; indicó que con dos meses de antelación su corporación emprendió operativos, para evitar incidentes en pozos.

“Extrañamente se empezó a dar mucha denuncia de vandalismo en pozos, en diferentes puntos de la ciudad, algunos de ellos llegaron a tener intervención de vándalos hasta en tres ocasiones, nosotros llegamos a detener a seis personas que se tuvieron que presentar por los daños que se ocasionaron”, dijo Martínez Romo.El comisario explicó que todas las intervenciones se realizaron al oriente y sur de la ciudad. “En algunos de los caminos rurales donde están los pozos más alejados, nos bloquearon el camino con piedras, era ya con toda la intención de que no tuviéramos una reacción rápida, sólo afectaron el equipo, pero no robaron nada, sólo era el interés de no sé quién de afectar el sistema de rebombeo para que alguna parte de la ciudad no tuviera agua”, concluyó.

