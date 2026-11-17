CDMX. -Esta fecha coincide con el aniversario 20 de Graduation, álbum que contiene éxitos como «Stronger», «Good Life», «Flashing Lights» y «Homecoming».

El cantante retornará al País después de sus dos presentaciones en La Monumental Plaza de Toros «La México», que tuvieron lugar el 30 y 31 de enero de este año.

Con esos dos shows vendió más de 70 mil boletos y fueron sus primeras presentaciones en el País desde 2008.

El anuncio se da luego de que el rapero tuvo una racha de cancelaciones en su gira debido a comentarios pro nazis que dio en el pasado.

Durante este año tenía previsto presentarse en ciudades de Reino Unido, Francia, Italia, Suiza, Polonia y Rusia, pero no se llevaron a cabo debido a rechazos de la gente.