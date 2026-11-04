Si algo se ha caracterizado en estos tiempos de la llamada 4T, es en la destrucción, desmantelamiento o debilitamiento de las instituciones. Y en particular resulta muy triste como están destruyendo la que era una de las joyas de la corona de la vida institucional de México como lo era el Instituto Nacional Electoral. A muchos nos tocó vivir las épocas en las que el partido en el gobierno siempre ganaba las elecciones y nos tocó ver como con mucho esfuerzo, con mucha voluntad política, recursos materiales, humanos y financieros, se creó una institución que acabó con el fraude electoral y qué comenzó a organizar elecciones limpias, que se contaban bien los votos, y esa institución primero se llamó Instituto Federal Electoral y luego pasó a ser el Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, ¡Hasta eso han destruido estos de la 4T! Han acabado con varias instituciones, han debilitado a otras. Pero esta en particular me duele, y mucho que así sea, porque realmente los mexicanos habíamos logrado transitar de un sistema fraudulento de elecciones a un sistema limpio. Un sistema que gozaba de la confianza de los votantes. Y sobre todo que permitió la alternancia en el poder. Que permitió que primero llegara el PAN, regresara el PRI. Y luego ganara Morena. Y lo que han hecho en esta destrucción terrible estos de la 4T en verdad no tiene nombre. Criticaban mucho a Lorenzo Córdova, al presidente consejero pasado, porque no se quiso bajar el sueldo a lo que ellos querían, de acuerdo a lo que para ellos eran los estándares de la austeridad republicana. Y resulta que sustituyeron a Lorenzo Córdova con una consejera presidenta que llegó y dijo: “¡Nombre…, yo claro que me bajo el sueldo! ¡No tengo ningún problema de ganar menos de sueldo! ¡Pues claro! Ganaba menos dinero, pero resultó que era una corrupta, una bandida. Que abuso de su poder para darle contratos o asignaciones directas a su pareja sentimental. Hicieron infinidad de negocios. Abusó de su poder y puso a pura gente de su confianza, sin tener el consenso de los otros consejeros, para ponerlos en los puestos administrativos. ¡Un desastre resultó Guadalupe Taddei!

Hoy el INE está herido. Ojalá y no sea una herida de muerte. Ojalá y se pueda reponer la confianza en el Instituto Nacional Electoral pero el daño ya está hecho. Porque que haya corrupción en la institución que organiza las elecciones y que nos pide a los ciudadanos que les ayudemos a organizar a organizar las casillas y a contar los votos, es un golpe ¡durísimo! Del cual el gran responsable es Morena por haber puesto ahí a consejeros como Guadalupe Taddei. ¡Y peor aún! Cambiar la ley electoral para darle poderes extraordinarios. Porque antes todos los funcionarios del INE tenían que ser nombrado por mayoría del Consejo General y Morena cambió esa ley para darle esa facultad exclusiva a la consejera presidenta, quién puso a Alí Baba y los cuarenta ladrones como funcionarios del INE.

Es una tragedia. Es muy triste lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral, y el responsable, no hay otro, hay que decirlo con todas sus letras, es Morena. El problema ahora será lograr que la población vuelva a creer en la honradez de sus autoridades, sobre todo en temas tan vitales para la vida política del país como son los asuntos electorales, que siempre serán tema de credibilidad.

CALLADO SE DEFIENDE MÁS LÓPEZ BELTRÁN

El que salió a hacer un papelazo el día de ayer fue Andy López Beltrán, que puntualmente como lo anunciara, a las nueve de la mañana apareció en varios canales de streaming con la intención de deslindarse en primer lugar de Amilcar Olan y enseguida a todo lo que huela a huachicol y a cualquier acto de corrupción. Y aseguro que lo que se dice de él es parte de una campaña de desprestigio en contra de él y de su padre.

También dijo que él nunca había sostenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina ni en persona ni por teléfono, para intervenir en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

Obviamente no iba a dejar vivos a gente de los medios que él considera que lo han atacado constantemente y habló de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV AZTECA, de Carlos Loret de Mola y de Ramón Alberto Garza a quienes acusó de encabezar las campañas de calumnias en su contra.

En realidad, lo que salió a decir el junior de López Obrador no fue nada nuevo. Solo trató López Beltrán de dejar algunas cosas en claro, según él, pero no dijo nada que la población no supiera. Creo que tiene un asesor que no se ayuda ni él solo, menos ayuda a su hijo. López Beltrán callado se defiende más.