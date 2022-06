Volverá Depp a juicio por agresión en el set

CDMX.- La tranquilidad por el triunfo en el juicio de difamación contra su ex esposa, Amber Heard, le duró poco a Johnny Depp.

Luego de un fin de semana de festejos, la estrella de Sombras Tenebrosas volverá al banquillo, ahora por una demanda civil que lo acusa de agredir a un trabajador en el set de grabación de la cinta City of Lies, según The New York Post.

El proceso legal iniciará el 25 de julio en el Tribunal Superior de Los Ángeles y se deriva de una demanda presentada en julio de 2018 por Gregg «Rocky» Brooks, quien dice que el actor lo golpeó dos veces en la caja torácica el 13 de abril de 2017.

La supuesta agresión tuvo lugar después de que Brooks dijera a la estrella y al director, Brad Furman, que una escena en la que aparecían dos amigos de Depp no estaba funcionando.

Durante la riña, Johnny supuestamente le gritó a Brooks: «¡Te doy 100 mil dólares por pegarme ahora mismo!».

La presunta víctima afirma que fue a buscar a un oficial de policía de Los Ángeles cuando las cosas empezaron a empeorar, pero el histrión supuestamente le dio un puñetazo antes de que pudiera encontrar ayuda.

No se ha especificado si la estrella de El Turista, quien ha estado de gira en Reino Unido con el guitarrista Jeff Beck, testificará, pero dos de los abogados que lo representaron en el caso contra la actriz de Aquaman, Benjamin Chew y Camille Vásquez, están listos para defenderlo.

Entretanto, Depp recibió una cálida bienvenida en la plataforma TikTok, donde debutó el martes con un video en el que agradeció a sus fans por apoyarlo durante su juicio contra Heard y aseguró que «ahora, todos avanzaremos juntos». (Staff/gencia Reforma)

