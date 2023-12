Adrián Basilio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Abierto Mexicano de Tenis sí va.

La capacidad de organización y la fortaleza de la población acapulqueña para sobreponerse a las adversidades, así como su amor al deporte blanco, permiten tener un 50 por ciento de avance en los trabajos de reconstrucción de las instalaciones del certamen de tenis más importante en Latinoamérica afectadas por el huracán Otis.

La estructura de la arena principal en Acapulco no sufrió mayores daños y fue sólo el graderío el que resultó afectado por el fenómeno natural, al igual que las canchas aledañas y la zona de oficinas administrativas del torneo.

Sin embargo, los trabajos de remozamiento marchan por buen camino y, prácticamente, todo estará listo para el certamen en su fecha original, del 24 de febrero al 2 de marzo, aseguraron los directores del torneo y de Operaciones, respectivamente, Álvaro Falla y José Antonio Fernández.

«La estructura del estadio no fue lastimada, fueron las velarias que tuvieron una afectación y que ya está prácticamente al 60 por ciento de reconstrucción. Todas las canchas, a excepción de una, tuvieron una afectación en los postes de luz, todas las gradas fueron lastimadas, la de Cancha 1 y Gran Stand ya fue retirada y deben estar a un 50 por ciento y deben terminarse este diciembre», expuso Fernández.

Una parte de las áreas administrativas definitivamente no estará a tiempo, por lo que se verán algunas carpas en las inmediaciones.

La infraestructura hotelera también está poniendo de su parte y, de manera conjunta con autoridades turísticas locales, reportan que a mediados de febrero estarán listas tres mil habitaciones para recibir a turistas.

FRASE

«Hoy podemos decir que estamos en Acapulco, por Acapulco y vamos por Acapulco».

Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano de Tenis.

700 HABITACIONES

estarán disponibles en Palacio Mundo Imperial, sede del torneo, a partir de 1 de febrero.

11,200 FAMILIAS

tienen trabajo gracias a los trabajos de remozamiento del complejo tenístico del AMT.

3000 CUARTOS,

entre hoteles, villas y casas en renta, estarán listas en febrero próximo.

10,400

lugares tiene la arena principal del complejo tenístico acapulqueño.