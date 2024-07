Eran otros tiempos; tiempos aquellos cuando un Magistrado descolgaba el teléfono para decirle a un Juez como resolver algún asunto porque uno de los implicados era allegado de alguien “de arriba”. Esos mismos tiempos en que cualquier persona era detenida por policías ministeriales y, arrojada a una mísera celda, permanecía todo un fin de semana sin que se informara a nadie de su detención y sin que un Ministerio Público consignara al detenido. Tiempos en los que los detenidos eran golpeados por los agentes aprehensores y confesaban, a punta de puñetazos y patadas, crímenes inexistentes o aquellos que necesitaban ser resueltos en las procuradurías; mismos tiempos en que las confesiones arrancadas de tal manera resultaban suficientes para sentenciar a una persona.

En ese México sobraban historias de personas desaparecidas y ejecutadas por el Estado. La llamada “guerra sucia” del Estado mexicano obligó a formular una pregunta que hasta hoy nadie ha contestado: ¿En dónde están los desaparecidos? Era entonces el México de la voluntad ilimitada del poder político, donde todo un sistema se postraba a sus pies y donde una decisión de gobierno no podía ser cuestionada ni combatida por ningún medio. Vivíamos entonces inmersos en un poder vertical y monolítico. No existía entonces nada parecido a la carrera judicial o al servicio judicial de carrera. Los jueces y magistrados se elegían por conveniencias políticas y partidistas, sin exámenes ni de conocimientos teóricos, ni prácticos ni psicométricos. No existían entonces facultades expresas para la defensa de los derechos humanos y para la aplicación de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado mexicano. El derecho internacional público era una curiosidad jurídica. Las elecciones las organizaba el Estado, los datos y cifras del gobierno no podían ser consultados, pues siempre se encontraban detrás de una cortina de humo burocrática. Ningún contrapeso era posible ni viable; se jugaba a hacer democracia con un partido hegemónico en el poder que se erguía como amo y señor del país.

Todo ello se fue abandonando. Nuevas generaciones de mexicanos construyeron una visión distinta del país y del quehacer jurisdiccional. La justicia se profesionalizó y por encima de los compromisos cupulares del gobierno, el mérito se convirtió en la piedra angular del servicio judicial. Los jueces y Magistrados de los últimos 30 años se formaron en las arenas mismas de los tribunales, reduciendo dramáticamente el uso de la judicatura como nido para arropar, premiar o impulsar a políticos.

Hoy, jueces y magistrados enfrentan nuevos desafíos; se han convertido en centinelas de los Derechos Humanos, del debido proceso, del orden constitucional, legal y convencional. En las últimas décadas se construyó un contrapeso (perfectible por supuesto) de los excesos del poder político. Inmersos en la violencia –ya endémica- y los atropellos de la autoridad y de particulares, los jueces se convirtieron en el muro de contención y la zona segura de los derechos de los mexicanos.

Pero el poder político propone regresar al pasado. Se propone un retorno al Estado policiaco de los años setentas con los protagonistas de siempre: el ejército y los cuerpos de seguridad. Se propone un “nuevo modelo político” a cargo de un “nuevo partido hegemónico” para controlar los contrapesos constitucionales. Se propone eliminar institutos autónomos como el INAI y transformar el INE. Y mientras todo esto se anticipa, la mayoría se alza de hombros, cruza los brazos y se calla por miedo o conveniencia. Ahora, todos estamos en la sala de espera del vuelo que nos llevara de regreso al infierno; todos lo viviremos, pero algunos solo lo presenciaran incapaces de hacer nada más que lo que siempre hicieron: transitar en su indolencia; para ellos el fin ya es hoy, porque en palabras de Martin Luther King: “El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”.