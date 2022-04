Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los mexicanos han volteado a los bienes raíces para proteger sus ahorros.

Algunos han decidido invertir en casas del segmento residencial y residencial plus, afirmó Jorge Paredes, presidente de Realty World México.

«Las tasas de interés han pasado de 4 a 6.5 por ciento según datos del Banco de México, y eso ha provocado que algunos mexicanos piensen que es más atractivo comprar un bien inmueble que tener sus ahorros en el banco», explicó.

Es una inversión atractiva, añadió, no sólo por el retorno de inversión anual sino por un tema de plusvalía, pues si el precio de las unidades sube éste juega en beneficio del comprador.

«Es un fenómeno que se ha dado en todo el País. En el caso de la vivienda residencial creció 38.3 por ciento anual de enero a septiembre de 2021.

«En tanto, la residencial plus tuvo un alza de 48.8 por ciento igual a tasa anual», aseguró.

Entidades como Durango y Zacatecas han registrado bajas en ventas por el tema de la inseguridad.

Por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2021 se vendieron 20 mil 333 unidades del segmento de vivienda residencial plus, con valor superior a 6 mil 380 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La comercialización de vivienda tipo residencial, con valor entre 3 mil 92 millones y 6 mil 376 millones de pesos tuvo niveles máximos de los últimos ocho años, con 45 mil 550 unidades en el mismo periodo, donde la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco ocuparon los primeros lugares.

¡Participa con tu opinión!