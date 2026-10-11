En el marco de la celebración del Día de la Hispanidad, realizada en el Museo Descubre, empresarios de la comunidad española radicada en Aguascalientes comenzaron a explorar oportunidades de intercambio comercial con España, principalmente en el sector agroalimentario, ante la incertidumbre económica en la relación con Estados Unidos y la búsqueda de nuevos mercados, informó el cónsul honorario de España, Daniel Muñoz.

Explicó que algunos empresarios analizan la posibilidad de aprovechar su nacionalidad española para establecer negocios en aquel país, contactar distribuidores y realizar directamente operaciones de importación y exportación. Aunque estas iniciativas se encuentran en una etapa exploratoria, representan una alternativa para ampliar sus actividades hacia el mercado europeo.

El representante consular señaló que la nacionalidad española facilita la constitución de empresas y el acceso a oportunidades comerciales, sin que ello implique necesariamente trasladar la residencia. De hecho, precisó que son pocas las personas que, después de obtenerla, deciden establecerse en España.

Estas posibilidades de vinculación económica fueron abordadas durante la celebración del Día de la Hispanidad, que reunió a integrantes de la comunidad española en el Museo Descubre, después de más de una década sin realizar este encuentro.

El cónsul informó que actualmente hay alrededor de 2 mil personas con nacionalidad española en Aguascalientes y otras 900 en Zacatecas. Sus actividades abarcan distintos sectores, entre ellos el comercio, la industria textil, la agroindustria y los servicios profesionales.

La celebración congregó a cerca de 200 asistentes e incluyó actividades gastronómicas y culturales, con presentaciones de estudiantina, música flamenca y danza.

Muñoz recordó que su padre organizaba anteriormente esta reunión y destacó que su recuperación busca fortalecer los vínculos entre los españoles y sus descendientes, así como generar espacios de convivencia y colaboración para futuras actividades.