Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En el 2002 comenzó como un cuarteto, pasó el tiempo y la salida de uno de sus integrantes dejó al grupo como trío; este 2024, Volován volvió a agarrar vuelo ahora como dueto.

El regreso al grupo de rock pop alternativo de Bruno Bressa (baterista) inyectó nuevos ánimos a Gerardo Galván (vocalista), quien en los últimos años se aferró a mantener a flote a la banda, muy a pesar de que se quedó solo.

«Honestamente me quedé solo y siempre he tratado de que Volován no desaparezca. Siempre me había llamado la atención volver a trabajar con Bruno. Le estuve insistiendo, hasta que nos reunimos, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos de vuelta desde hace un mes», contó Gerardo.

Han pasado 10 años desde que el baterista dejó a Volován para desarrollar proyectos personales, pero el tiempo y las ganas de seguir haciendo música le permitieron regresar a la banda.

«Hemos pasado distintas facetas, ahora estamos muy entusiasmados casi como cuando empezamos. Estamos preparando nueva música y celebrando esta nueva faceta que nos tiene muy contentos», expresó Bruno.

La historia del grupo inició en 1998 con los hermanos Chalo y Gerardo Galván, Alejandro Gulmar y Jorge Nájera. En el 2002 lanzaron su primer disco homónimo, Volován.

Aunque son una banda que le gusta experimentar sonidos, para esta nueva etapa de Volován, Gerardo y Bruno buscarán mantener el estilo rock pop alternativo con el que iniciaron.

«Lo que a mí me gusta es mantener la esencia melódica del grupo. La mayoría de las letras de Volován son un poco nostálgicas. En el caso de las letras, Bruno ha metido bastante mano ahí. En el caso de ‘Monitor’, la canción más exitosa del grupo, Bruno hizo parte de la letra», explicó el cantante.

A su regreso, el dueto desea presentarle al público temas inéditos y armar una gira nacional para mostrar esta nueva faceta.

«Queremos explotar el hambre musical que tenemos después de mucho tiempo de no haber trabajado juntos. Estamos seguros que va a salir algo muy bueno», indicó el baterista.