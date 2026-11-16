Una mujer de 55 años terminó hospitalizada luego de protagonizar una aparatosa volcadura durante la madrugada, cuando circulaba por la avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Las Trojes, en el norte de Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cerca del cruce con el boulevard a Zacatecas, donde Guadalupe, de 55 años, conducía un Renault Kwid blanco con placas de Aguascalientes.

La automovilista avanzaba de oriente a poniente por el carril derecho de la lateral de Siglo XXI cuando, metros antes de llegar al crucero, perdió el control del volante y se proyectó hacia su derecha.

El neumático delantero subió a la guarnición de la banqueta y la parte frontal derecha del automóvil se estrelló contra un poste de concreto. La fuerza del impacto provocó que el vehículo diera medio giro hacia la izquierda y terminara volcado sobre su costado izquierdo, atravesado en la vialidad.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance, mientras que paramédicos de Protección Civil Municipal valoraron a la conductora, quien resultó lesionada.

Debido a su estado, Guadalupe fue trasladada en código amarillo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS para recibir atención médica.

Finalmente, una grúa se encargó de retirar el automóvil siniestrado.