Un automovilista de 32 años terminó volcado luego de ignorar un señalamiento de alto y ser impactado por otro vehículo en calles del fraccionamiento Bulevares Segunda Sección, en Aguascalientes. Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 08:20 horas, en el cruce de la calle Pastor Rouaix y la prolongación Diego Fernández Villa, donde se registró una colisión que terminó con uno de los automóviles recostado sobre su costado derecho.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Juan, de 32 años, conducía un Renault Logan, modelo 2024, color plata, y circulaba de sur a norte por Pastor Rouaix. Sin embargo, al llegar al cruce no respetó el señalamiento de alto y continuó su marcha.

En ese momento fue impactado en su costado izquierdo por un Volkswagen Golf, modelo 1998, color gris, conducido por Esteban, de 19 años, quien avanzaba de poniente a oriente sobre la prolongación Diego Fernández Villa.

La fuerza del golpe provocó que el Renault terminara volcado sobre su lateral derecho.

A pesar de la magnitud del choque, ambos conductores resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.