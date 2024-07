Una camioneta Nissan Frontier pick up, color gris, se volcó de manera aparatosa en la avenida Aguascalientes Oriente, a la altura de la curva que se localiza frente a las instalaciones de la XIV Zona Militar.

El accidente se registró el sábado aproximadamente a las 20:00 horas y fue provocado por la intensa lluvia y al exceso de velocidad en que era conducida la camioneta, además del encharcamiento que se había generado.

No se reportaron personas lesionadas y de estos hechos tomaron conocimiento los oficiales de la Policía Vial. Cabe destacar que la camioneta quedó volcada sobre su costado izquierdo y dentro de una laguna que se formó por la corriente de agua. Un taxista y otros automovilistas auxiliaron al conductor a salir.

Posteriormente, arribó una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, cuyos paramédicos valoraron al paciente ya que presentaba algunos golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque no requirió ser trasladado a algún hospital. Los daños materiales provocados fueron estimados en 50 mil pesos aproximadamente.