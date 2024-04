Un hombre que conducía una camioneta de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, resultó lesionado al sufrir un aparatoso accidente tipo volcadura en la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas.

Este individuo conducía bajo los influjos de las bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad, lo que provocó el accidente.

Los hechos se registraron el sábado a las 00:35 horas, a la altura del kilómetro 00+250 de la carretera federal No. 25, a la altura del Parque Industrial Valle de Aguascalientes “PIVA”.

Hasta ese lugar acudieron agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia de Cruz Roja, cuyos paramédicos se dieron a la tarea de rescatar al conductor quien quedó prensado.

Al momento del accidente, el ahora lesionado de entre 50 y 55 años, conducía una camioneta Chevrolet Silverado pick up, color gris y placas de circulación AA-0084-E de Aguascalientes, con asignada a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Gobierno del Estado.

Se estableció que el conductor quien aparentemente se encontraba bajo los influjos de las bebidas alcohólicas, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 25 en sentido de oriente a poniente, cuando poco antes de llegar al entronque con la carretera federal No. 45 Norte, perdió el control y se proyectó contra la barra metálica de contención, contra la cual se impactó violentamente y posteriormente se volcó de manera aparatosa, quedando sobre su toldo.

Debido a que las puertas de la camioneta quedaron bloqueadas, los socorristas de Cruz Roja procedieron a rescatarlo por una ventanilla y, posteriormente, lo trasladaron a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María, donde se reportó su estado de salud como delicado.