Un aparatoso accidente automovilístico se registró anoche en la carretera federal No. 70 Poniente, a la altura del poblado de La Tomatina, en el municipio de Jesús María, que dejó como saldo de cuatro personas heridas de gravedad, las cuales requirieron ser trasladadas a diferentes nosocomios para recibir atención médica especializada.

El percance se registró alrededor de las 19:50 horas, a la altura del kilómetro 13+000 de la carretera federal No. 70 que conduce al municipio de Calvillo, lugar hasta donde acudieron ambulancias de Cruz Roja, ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a fin de auxiliar a las víctimas.

Debido a que uno de los conductores quedó prensado, fue necesaria la presencia de Bomberos Municipales de Aguascalientes y de la Unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja para poder liberarlo.

En este accidente se vio involucrado un automóvil Nissan March, color plata y matrícula NTZ-6963 del Estado de México y un coche Nissan March, color blanco, propiedad de Grupo Carso, con placas de circulación NTD-7912 del Estado de México.

Agentes de la Guardia Nacional establecieron que el coche Nissan March color plata perdió el control en una curva debido al exceso de velocidad y al invadir el carril de circulación contrario fue impactado en su costado derecho trasero por el automóvil Nissan March color blanco.

Debido a la velocidad que llevaba, la primera unidad automotriz se salió de la cinta asfáltica y se volcó de manera aparatosa, quedando sobre su toldo. Mientras que el otro coche quedó dentro de un canal pluvial.

Se informó que de este accidente resultaron heridas cuatro personas, las cuales fueron atendidas por los paramédicos de Cruz Roja, ISSEA y Protección Civil Municipal, encabezados por el doctor Eduardo Alvarez Bravo, posteriormente fueron trasladados al HGZ No. 1 del IMSS, Hospital Hidalgo y Hospital Tercer Milenio.