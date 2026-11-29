Una camioneta terminó con las llantas hacia arriba tras salirse del camino y volcarse sobre la carretera estatal 90, en el municipio de Pabellón de Arteaga. El accidente dejó como saldo un joven de 24 años lesionado.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 2+100, en el tramo que comunica Pabellón de Arteaga con Estación Rincón, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos del ISSEA, tras recibir el reporte a través del 911.

En el sitio fue localizada una camioneta Dodge Journey en color blanco, con placas de circulación de la Ciudad de México, volcada sobre su toldo.

El conductor, identificado como Isaac N., de 24 años, fue valorado por los técnicos en urgencias médicas, quienes determinaron que no requería ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados por los uniformados, el joven circulaba de sur a norte cuando perdió el control del volante hacia su izquierda, abandonó la cinta asfáltica y terminó volcado fuera de la carretera.