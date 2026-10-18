Un camión cisterna terminó volcado dentro de un terreno, luego de sufrir un accidente en el cruce de las carreteras estatal 90 y federal 22, en el municipio de Rincón de Romos. El conductor resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital particular.

El percance ocurrió minutos después de las 13:00 horas de este sábado, cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte de la volcadura de una pesada unidad, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado se movilizaron al sitio.

Al llegar, encontraron un camión cisterna Volvo, modelo 2013, color blanco y con placas de Zacatecas, que había terminado volcado dentro de un terreno. La cabina presentaba daños a consecuencia del accidente.

El operador sufrió múltiples golpes, por lo que paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-431, lo trasladaron a la Clínica del Carmen para recibir atención médica.

Los bomberos estatales revisaron las condiciones de la unidad y descartaron riesgos adicionales, por lo que dieron por concluida su intervención.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas que provocaron la volcadura.