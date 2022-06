Con golpes en diferentes partes del cuerpo resultó el conductor de una camioneta pick up, luego de que se saliera de la cinta asfáltica y terminara por volcarse de manera aparatosa.

El percance se registró a las 16:30 horas en la carretera federal número 70 Poniente, pasando la comunidad de La Tomatina, en el municipio de Jesús María.

Al lugar del accidente se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de dicho municipio y paramédicos, quienes encontraron volcada con las llantas apuntando al cielo una camioneta Ford pick up en color gris.

Cuando los técnicos en urgencias médicas le brindaron los primeros auxilios al conductor, determinaron que no ameritaba su traslado a algún nosocomio.

Se estableció que esta persona circulaba a velocidad inmoderada por la carretera federal número 70 Poniente, cuando, al llegar a altura de la comunidad de la Tomatina, se percató de que en ese tramo se realizaban trabajos de mantenimiento de la carpeta asfáltica y, debido a ello, había tráfico muy lento.

En un intento por evitar chocar por alcance contra los vehículos que iban adelante, el conductor de la camioneta pick up dio un volantazo, pero se salió del camino y terminó por volcarse de manera aparatosa, con los resultados señalados líneas arriba.

¡Participa con tu opinión!