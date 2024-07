Un aparatoso accidente tipo volcadura se registró el día de ayer en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del poblado de Las Jaulas, municipio de Jesús María.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales cuantiosos.

Fueron algunos automovilistas quienes reportaron el percance vial al número de emergencias 911 y de inmediato acudieron agentes de la Guardia Nacional y paramédicos del ISSE.

Al hacer su arribo encontraron volcada sobre su toldo en el camellón central, una camioneta color plata.

Al momento de valorar a los tripulantes, se confirmó que ninguno de ellos presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital.

Aparentemente, el accidente se originó cuando otro vehículo se atravesó al paso de la camioneta, al llegar a la altura del retorno que se ubica frente al poblado de Las Jaulas, municipio de Jesús María, lo que provocó que al intentar esquivar el impacto, el conductor perdió el control y al proyectarse hacia el camellón central terminó volcándose de manera aparatosa.