La contrarreforma en materia energética impulsada por el Gobierno Federal, no será apoyada por los legisladores federales por Aguascalientes, al suscribir un acuerdo de no apoyo ante organismos empresariales de la entidad.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llevó a cabo un foro en la cual participaron legisladores federales y ponentes como el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, en donde expusieron, al igual que ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, su preocupación por la pretensión de la reforma energética impulsada por la 4T.

El presidente de Coparmex, Juan Manuel Ávila, expuso que la pretensión de dicha reforma ocasionaría impactos sociales, políticos y ambientales, por lo que reconoció la importancia del proyecto legislativo no sea avalado al menos por los representantes locales. Aunado a los efectos antes mencionados, el líder empresarial, indicó que el Gobierno Federal tendría que indemnizar a las empresas encargadas de la generación de energías limpias con alrededor de 120 mil millones de pesos, aunado a que la incursión de inversiones privadas sería prácticamente nula.

Así lo dijo:

«Hay más de 56 empresas que se verían afectadas más cientos de trabajadores del mercado eléctrico, a eso sumemos los trabajadores que están en riesgo y los proyectos de inversión que no se podrán consolidar. Es un escenario sumamente peligroso». Juan Manuel Ávila, presidente de Coparmex Aguascalientes.