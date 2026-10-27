El Municipio de Aguascalientes y el Instituto Registral y Catastral del Estado acordaron coordinar trabajos técnicos para actualizar las tablas de valores unitarios del suelo y las construcciones, así como la cartografía catastral, instrumentos que sirven de base para calcular las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria.

El acuerdo fue firmado el 20 de noviembre de 2025 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de octubre de 2026.

El documento establece que el Instituto Registral y Catastral planificará, coordinará y supervisará las labores de valuación, mientras que el Ayuntamiento aportará información sobre traslados de dominio, superficies de terrenos y construcciones, además de personal técnico para los levantamientos topográficos y la actualización de los registros.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde Leonardo Montañez Castro y el coordinador general del Instituto, Miguel Romo Reynoso.

Entre las acciones previstas se encuentra el análisis de posibles cambios de zonificación, la realización de vuelos con drones en áreas prioritarias y la vinculación de los trámites de terminación de obra con la actualización del padrón catastral, a partir de la información sobre superficies construidas.

También se contempla habilitar la consulta digital de expedientes y facilitar al Instituto el acceso a datos de traslados de dominio, manifestaciones de construcción, fusiones y subdivisiones de predios. Para los trabajos de campo, el Municipio asignará una brigada de topografía con equipo GPS y estación total, así como un perito valuador para revisar los valores unitarios del suelo.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 2 de octubre de 2027, salvo que las partes determinen su terminación anticipada. Los resultados de los trabajos técnicos serán presentados al Consejo Técnico Catastral y de Valuación y posteriormente servirán de base para que el Ayuntamiento someta las tablas correspondientes a consideración del Congreso del Estado. El documento no establece porcentajes específicos de actualización ni anticipa cambios concretos en el impuesto predial.