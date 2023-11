Los dispositivos tecnológicos serán algunos de los productos más buscados durante el Buen Fin, que se realiza del 17 al 20 de noviembre, señaló Miguel Ángel Sanabria, Consejero Nacional del Clúster de Software y Tecnologías de la Información. Indicó que la demanda de electrónicos como teléfonos celulares, pantallas y tablets está aumentando, tanto entre adultos como entre niños, por su uso tanto en entretenimiento como en educación.

Sanabria reconoció que aún no se ha logrado un abasto suficiente de microconductores para la fabricación de dispositivos electrónicos personales, debido a su uso principal en la industria automotriz.

A pesar de esto, aseguró que existe capacidad para satisfacer la demanda de artículos tecnológicos durante esta temporada de fin de año, aunque advirtió que aún no se cubre totalmente la demanda de dispositivos especializados. “Si buscan un celular de condiciones ordinarias, probablemente no tendrán problemas. Sin embargo, si desean un dispositivo con hardware de mayor potencia, es posible que lo encuentren a un precio más elevado o que su búsqueda se complique”, explicó.

Sanabria señaló que dispositivos como computadoras gamer, muy solicitadas por los niños, tienen precios más altos que las computadoras ordinarias, dependiendo de las características específicas. Añadió que la industria de los videojuegos está evolucionando, pasando de la compra de consolas a la búsqueda de pantallas especializadas de mayor tamaño y juegos en línea.

Concluyó que, aunque hay modelos específicos de dispositivos tecnológicos que aún no se suministran suficientemente, si se busca un procesador especializado para funciones avanzadas, éstos seguramente tendrán precios elevados.