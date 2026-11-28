Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El vocalista y guitarrista colombiano Juan Pablo Isaza, integrante de Morat, sorprendió a sus seguidores tras darse a conocer su compromiso matrimonial con Juliana Cisneros, cocinera y creadora de contenido gastronómico.

La noticia trascendió luego de que Camila, hermana de la prometida, compartiera en redes sociales imágenes de la propuesta de matrimonio, realizada en un ambiente íntimo, rodeado de velas y flores. El compromiso habría permanecido en secreto desde septiembre, cuando aparentemente ocurrió la petición.

Isaza se convierte así en el primer integrante de la agrupación colombiana, conocida por éxitos como “Besos en guerra” y “No se va”, en anunciar planes de llegar al altar.

Hasta el momento, ninguno de los futuros esposos ha ofrecido declaraciones públicas sobre el compromiso ni revelado ha detalles acerca de la fecha o el lugar de la boda.

La pareja ha mantenido su relación sentimental con discreción, por lo que se desconoce cuándo comenzó su noviazgo. Sin embargo, desde 2024 ambos aparecieron con mayor frecuencia en publicaciones, conciertos de Morat y celebraciones familiares.

Originaria de Caracas, Venezuela, Juliana Cisneros cuenta con formación profesional en comunicación social, aunque encontró su vocación gastronómica hace aproximadamente una década, durante su estancia en Italia.

Desde entonces, ha desarrollado una carrera dedicada a la cocina mediante talleres presenciales y la difusión de recetas en plataformas digitales, bajo la marca Juliana Cocina.

Además de impulsar su proyecto gastronómico y acompañar a Isaza durante las giras internacionales de Morat, Cisneros ha incursionado en colaboraciones comerciales como embajadora de distintas marcas, entre ellas Nike.