Mientras los habitantes de Valle del Río San Pedro tardan, en promedio, 22 minutos en llegar al Centro de la ciudad y cuentan con una cobertura del 99% de los servicios básicos, los residentes de Claustros de Loma Dorada invierten casi una hora en el recorrido, y en Cumbres III el acceso a agua potable, electricidad y drenaje apenas alcanza el 65%, de acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

El estudio “Segregación por vivienda periférica en el municipio de Aguascalientes”, encabezado por David Suárez Peña, alumno de noveno semestre de la Licenciatura en Urbanismo, expone las desigualdades que enfrentan distintos sectores habitacionales según su ubicación, condiciones de desarrollo y acceso a infraestructura.

En materia de movilidad, los resultados muestran que los habitantes de Valle del Río San Pedro necesitan, en promedio, 22 minutos para llegar al Centro, frente a los 54 minutos de quienes viven en Cumbres III. En Claustros de Loma Dorada, el recorrido se aproxima a una hora, situación que el estudio relaciona con las dificultades del transporte público en los trayectos periféricos.

La diferencia representa hasta 2.5 veces más tiempo de traslado en Cumbres III y casi tres veces en Claustros de Loma Dorada, en comparación con Valle del Río San Pedro. Estos recorridos implican una mayor inversión de tiempo para acceder a las actividades y servicios concentrados en la zona central de la ciudad.

Las disparidades también se reflejan en la disponibilidad de infraestructura básica. Valle del Río San Pedro registra una cobertura del 99% en servicios como agua potable, energía eléctrica y drenaje; en Claustros de Loma Dorada, la proporción disminuye al 70%, mientras que en Cumbres III es de apenas el 65%.

El análisis advierte que contar con una vivienda no garantiza condiciones adecuadas de bienestar. En los asentamientos donde existen terrenos sin regularizar, la falta de certeza jurídica dificulta la instalación de infraestructura y la prestación de servicios como pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, transporte y vigilancia policial.