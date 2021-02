Vivieron el terror

Elementos del Mando Único de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado evitaron que una familia que vive en el municipio de Asientos sufriera una extorsión telefónica, ya que estaban recibiendo llamadas telefónicas donde les pedían una fuerte suma de dinero, a cambio de liberar a una de sus integrantes que tenían presuntamente privada de su libertad.

La persona del sexo masculino que solicitó la intervención policiaca, manifestó que le pedían 300 mil pesos a cambio de no hacerle daño a su esposa. Debido a que no lograba contactarla, tenía temor que efectivamente la mantuvieran retenida contra de su libertad.

Cabe destacar que horas más tarde, los elementos policiacos lograron localizar a la señora Juana María, de 24 años de edad, en la comunidad de Los Ponce, que se ubica en el estado de Zacatecas. La mujer señaló que ella también recibió una llamada telefónica donde le ordenaron que se trasladara hasta aquel sitio y no contestara su teléfono, ya que de no obedecer las indicaciones, iban a privar de la vida a todos sus familiares.

La afectada fue trasladada por los elementos policiacos hasta su domicilio, donde se reunió con su esposo y se evitó que cayeran en un engaño para ser despojados de su