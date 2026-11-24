Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en la proporción de viviendas arrendadas cuyos ocupantes tienen como principal motivo para rentar el hecho de no ser derechohabientes del Infonavit o del Fovissste, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2026, presentada por Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En la entidad, esta circunstancia representa el 17.9% de los casos de arrendamiento, frente al 9.6% nacional. El estado únicamente es superado por Tamaulipas, con el 20.6%, mientras que Guanajuato ocupa la tercera posición, con el 17.3%.

El estudio revela que el 20.3% de las viviendas particulares habitadas en Aguascalientes son rentadas, proporción superior al promedio nacional del 16.8%.

Los hogares aguascalentenses destinan, en promedio, 3 mil 997 pesos mensuales al pago del alquiler, frente a los 4 mil 154 pesos del promedio nacional. El costo estatal supera al de Zacatecas, con 2 mil 259 pesos; Guanajuato, con 3 mil 270 pesos, y San Luis Potosí, con 3 mil 495 pesos, aunque es inferior al de Jalisco, con 4 mil 221 pesos.

Respecto a las condiciones físicas de los inmuebles, el 50.9% de las viviendas habitadas en Aguascalientes presenta algún problema estructural, frente al 62.3% nacional. En tanto, el 4.7% registra fracturas o deformaciones en columnas, vigas o trabes.

La encuesta también ubica a Aguascalientes como la tercera entidad con menor proporción de viviendas de reciente construcción, pues solamente el 2.7% tiene una antigüedad de cinco años o menos, frente al 5.1% nacional.

En cuanto a las dimensiones de los espacios habitacionales, el 10.7% de las viviendas tiene una superficie de construcción de hasta 55 metros cuadrados, mientras que en el país esta proporción alcanza el 25.3%.

Asimismo, Aguascalientes registró el menor porcentaje de hogares afectados por fenómenos naturales durante los últimos tres años, con el 2.4%, frente al 9.7% nacional.