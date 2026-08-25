Staff Agencia Reforma

CDMX.- Ivanka Trump y Sydney Sweeney llevaron el verano al extremo, con experiencias marcadas por la adrenalina en el mar y el aire.

La hija del presidente estadounidense Donald Trump, de 44 años, pasó el fin de semana en Costa Rica, donde dejó de lado el descanso para practicar surf. Con una camiseta de manga larga sobre el traje de baño, mostró habilidad para mantener el equilibrio sobre la tabla. Aunque cayó al agua, retomó la actividad y celebró con la señal “shaka”, saludo popular entre surfistas y originario de Hawái.

La visita no fue su primer acercamiento a este deporte en el país centroamericano. Medios locales señalaron que Ivanka ya había tomado lecciones de surf en playas costarricenses durante 2025. También practica jiu jitsu brasileño en un gimnasio de Miami, donde entrena Joachim Valente, pareja de la modelo Gisele Bündchen.

Por su parte, Sydney Sweeney, de 28 años, llevó la aventura a mayor altura al permanecer de pie sobre una avioneta en vuelo. La actriz de Euphoria y Con todos menos contigo apareció en un video con traje especial, gafas protectoras y el cabello trenzado, mientras se sujetaba a cables para resistir el viento.

Lejos de mostrar temor, Sweeney reaccionó con entusiasmo ante la acrobacia, registrada por una cámara instalada en la aeronave. La actriz acompañó la publicación en Instagram con la frase “Cuidado, Tom Cruise”, una referencia humorística al actor, conocido por realizar escenas de riesgo. En Misión Imposible: La sentencia final, Cruise protagonizó acrobacias sobre una avioneta en vuelo.