Daniel Santiago Cruz Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Casi 200 jóvenes promesas de las matemáticas en el País vivieron ayer cinc o intensas y silenciosas horas para solucionar los problemas del primer día del Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

La sede de esta justa es el Tec de Monterrey.

Hoy resolverán la segunda y última parte de una competencia en la cancha de la Arena Borregos en donde los participantes fueron acomodados en largas filas. Los ganadores se anunciarán el sábado en la clausura, en el Auditorio Luis Elizondo.

Entre los estudiantes estaba ayer Diego García Peláez, del CBTIS 32 en Villahermosa, Tabasco, convencido de que hará un buen papel tras meses de preparación y con la seguridad de saber que las matemáticas se le dan de forma natural desde primer grado de primara.

Actualmente cursa el quinto semestre de bachillerato.

«Quiero ver hasta dónde puedo llegar en algo que se me da bien naturalmente», dijo el estudiante al salir del examen.

«Con estas competencias aprendes a pensar, porque no es tanta matemática. Requiere más de lógica, de pensamiento, de intuición y de tu capacidad para resolver problemas generales».

Pablo Carballo, alumno de 15 años del COBACH, Plantel 2, en San José del Cabo, Baja California Sur, compartió que ya ha estado en otras competencias matemáticas y ha sido medallista.

Y aunque están en juego acreditaciones para otras competencias internacionales, este joven disfruta viajar y conocer a otros estudiantes con sus mismos intereses.

«Conoces gente de otros Estados que le gustan las mismas cosas que tú y por eso también te motiva a echarle más ganas o a sentir que no vienes nomás a obtener acreditaciones», dijo.

En tanto llega la clausura y mientras se revisan las respuestas de los jóvenes, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, organizadora de este concurso en su edición 40, tiene preparadas charlas, talleres y visitas en el Tec de Monterrey y en la Ciudad para los chicos participantes.

Quienes ganen medallas de oro serán parte de una preselección que entrenará para la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, y la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas.

También lograrán boletos para la Olimpiada Internacional de Matemáticas y la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, las competencias de mayor rango.