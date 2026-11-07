Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – Siloé tiene motivos para celebrar este año: recibió la bendición del Papa León XIV, contó con la participación de Santi Balmes, líder de Love of Lesbian, en su nuevo disco y consolidó una comunidad de seguidores.

Sin embargo, Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos prefieren concentrarse en su objetivo de darse a conocer en México, donde realizaron una gira por universidades y abrieron conciertos de Morat.

Uno de sus momentos más especiales ocurrió en junio, cuando participaron en una vigilia juvenil en Madrid y tuvieron oportunidad de saludar personalmente al Pontífice.

“No sabíamos qué esperar ni si lo íbamos a tener delante, y de pronto se dio que llega, lo saludamos y nos dio un momento glorioso”, recordó Fito.

La experiencia permitió ampliar su proyección internacional y reafirmar su espiritualidad, aunque rechazan utilizar la religión como herramienta promocional.

“Nos une la música, nos une la espiritualidad. Respetamos todo pensamiento y toda ideología”, explicó Jaco.

Para Xavi, aquel encuentro fue una experiencia que recordarán toda la vida.