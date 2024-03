Mauricio Ángel Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Esta edición del Vive Latino tuvo cambios de bandas estelares imprevistas, se mudó del Foro Sol al Autódromo Hermanos Rodríguez y se realizó en un fin de semana tan caluroso que la CDMX llegó a los 28 grados, pero el balance de los asistentes fue en general positivo.

Eduardo Casimiro, de 30 años, ha asistido a las últimas seis ediciones del encuentro musical y aunque la noche de este domingo ya se decía agotado, afirmó que es de las que más ha disfrutado por la diversidad musical, la cual convocó a 80 mil asistentes, de acuerdo a los organizadores.

«Muchos han criticado el cartel y las cancelaciones, pero para mí este Vive ha sido muy bueno. Creo que cancelaron los que tenían que cancelar, metieron a las bandas que tenían que estar y eso ayudó mucho.

«El sábado pude ver a Belanova, Panteón Rococó y La Adictiva, hoy (domingo) venía por los Hombres G y me la pasé muy bien con ellos, también me emocionan Kevin Kaarl, Maná y Kings of Leon. Está dando tiempo de ver a las bandas que tu quieres, creo que la distribución de este año estuvo mejor a la de otros años», compartió Casimiro, en entrevista.

Pese a su satisfacción con los shows, el fan optaba por sentarse en el piso entre espectáculos, como varias de las personas que gozaron los dos días del Vive.

Mientras Kevin Kaarl y Sabino se lucían en los escenarios secundarios, en partes alejadas de sus entarimados había muchos que preferían ver sentados. Su dieta para recuperar la energía incluyó cervezas, sopas instantáneas, esquites y donas. También se hacía presente el olor a marihuana.

Pero también hubo fans que no podían perderse la oportunidad de ver lo más cerca posible a sus ídolos.

Sabino estuvo sin playera en el segundo escenario del Vive y su sab- hop encandiló, ya que lo sólo dio temas propios, incluido «Como lo Marca el Manual», sino también «La Dosis Perfecta», acompañado de Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Al mismo tiempo Kevin Kaarl deleitaba con su tranquilo folk ante un escenario repleto para ver al músico de Chihuahua.

«Quiero que disfruten lo mejor posible todo esto, que canten, bailen, que saquen lo que traen dentro», dijo el intérprete de «San Lucas».

La energía de Samuel T. Herring, vocalista de Future Islands, no dejó a nadie indiferente, ya que no paró de recorrer el escenario con baile, pero también se lanzaba al piso y gritaba, lo que fuera necesario para dotar de más vida a canciones como «For Sure».

En moda, la sensación fue portar en la cabeza patitos y changuitos como los que se venden en el Bosque de Chapultepec. Los primates eran regalados en una activación, por lo que había largas filas para hacerse de uno.