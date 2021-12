Staff Agencia Reforma

CDMX.- Eiza González cerrará el año con una nueva residencia, y es que, de acuerdo con varios medios como The New York Post, la actriz no tiene mucho que se mudó a un edificio de lujo en Nueva York.

La mexicana, de 31 años, quien solía vivir en Los Ángeles, alquila desde septiembre pasado un condominio exclusivo en el moderno edificio «Sky», ubicado en el vecindario de Hell’s Kitchen, en la Gran Manzana.

De acuerdo con Page Six, la actriz de Baby Driver: El Aprendiz del Crimen gasta 8 mil 300 dólares (alrededor de 172 mil 488 pesos) al mes en renta.

El apartamento cuenta con dos recámaras y dos baños, además de ofrecer una magnífica vista a la ciudad.

¡Participa con tu opinión!