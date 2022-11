Juan Carlos Orozco y Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó su mejor ganancia para octubre en 24 años.

Al término de la jornada de ayer, el IPC se colocó en 49 mil 922.3 unidades, para una plusvalía de 11.87 por ciento con respecto al último día de operaciones de septiembre de 2022.

El avance del día fue de 836 puntos, lo que se tradujo en una plusvalía de 1.70 por ciento respecto al cierre del viernes pasado.

Con esto, el fatídico mes, testigo de tantas pérdidas a lo largo de la historia de las bolsas de valores en el mundo, se colocó este año como el mejor en ganancias para el IPC desde diciembre de 2020. En noviembre de ese año la plusvalía mensual fue de 12.95 por ciento.

En el mercado de Estados Unidos, el Índice Dow Jones se contrajo 0.39 por ciento para colocarse en las 32,732.95 unidades en la jornada de ayer.

No obstante, acumuló una ganancia de 13.95 por ciento en octubre.

Los índices S&P500 y Nasdaq registraron minusvalías de 0.75 y 1.03 por ciento en el día, para acumular plusvalías mensuales de 7.99 y 3.90 por ciento, respectivamente.

En tanto, el peso mexicano también cerró octubre con una ganancia, aunque no de años sino de cinco meses.

El tipo de cambio al menudeo avanzó un centavo y cerró en 20.31 unidades a la venta en Citibanamex y a 19.19 en la compra.

Con esto, el dólar acumuló una baja de 30 centavos al menudeo, un descenso menor a los 73 centavos registrados en mayo pasado.

Al mayoreo, el dólar no presentó variación y cerró en 19.8103 pesos a la venta.

Así, durante octubre, en el mercado de mayoreo, el tipo de cambio disminuyó su cotización 31.68 centavos, una cifra sólo inferior a 65.98 centavos experimentados en mayo.

Ambos resultados se dan en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos modere el ritmo de futuras alzas a la tasa de interés y el incremento en los precios del petróleo.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, dijo que entre los factores que propiciaron la apreciación del peso están la menor especulación sobre el futuro de la política monetaria de la Fed.

También incidió que en el Reino Unido se descartó el plan fiscal de Liz Truss, al tiempo de su renuncia como Primera Ministra tras 45 días en el cargo, así como menor aversión al riesgo por la guerra en Ucrania.

Otro factor fue la alza en el precio del petróleo, lo que favoreció a varias divisas de países productores de materias primas.

En octubre, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró con un avance de 8.28 por ciento, dijo Siller.

Es el primer mes que el precio del petróleo muestra un avance desde mayo, dijo.