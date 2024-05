CDMX. -Will Smith y Martin Lawrence visitarán la CDMX como parte de la gira para promocionar su nueva película Bad Boys: Hasta la Muerte (Bad Boys: Ride or Die).

Las estrellas del filme de acción llegarán a la capital del País el próximo sábado para presentar este proyecto, donde retoman sus papeles como Mike Lowrey y Marcus Burnett.

Esta cinta fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes también estuvieron a cargo de Bad Boys: Por Siempre.

Sony Pictures no ha revelado hasta el momento locación ni otros detalles sobre las actividades de la película con la presencia de sus actores protagonistas.

Smith y Lawrence, quienes actualmente están de promoción en Europa, podrían estar acompañados en el País por la mexicana Paola Núñez, quien en esta nueva aventura repite su papel de la capitana Rita Secada.

Bad Boys: Hasta la Muerte llega a los cines mexicanos el 6 de junio, y los boletos ya están disponibles en preventa.

Las tres anteriores entregas de la franquicia acumulan una recaudación de 841 millones de dólares en cines.