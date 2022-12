Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadira Olvera ahorró mil 700 pesos durante todo el año para comprarse un disfraz de Santa Claus. Lo usará en Nochebuena para repartir cenas a perros que viven en calles de Ecatepec, Edomex.

Se trata de un trabajo en equipo, el cual realiza junto con su esposo y sus dos hijos. Para ella, diciembre era muy triste, ya que su madre y su abuela fallecieron ese mes.

Tras perder la emoción por las fiestas de Fin de Año, encontró en los perros que deambulan en las calles un motivo para recuperar la alegría. Por esto, desde 2015 recorre, junto con su familia, colonias de la Sierra de Guadalupe para regalar croquetas con pollo rostizado y agua a los canes que se encuentren.

Acuden desde las 21:00 horas de cada 24 de diciembre, por lo que no hacen cena familiar, y terminan a las 2:30 del 25. Aunque todo sale de sus bolsillo, hay quienes les donan recursos para incrementar las porciones.

«La iniciativa surgió de que así como nosotros (las demás personas) comemos pavo, comemos lomo el día de Navidad, pues también ellos puedan tener algo diferente.

«Algo que tenga un sabor más rico que las croquetas, incluso, que la basura o cualquier desperdicio de comida que a veces la gente les regala, que puedan tener, por lo menos, su pancita llena», contó Yadira.

Contó que los perros están bajos de peso y enfermos, por lo que si tuviera un automóvil, no dudaría en expandir su labor a otros municipios del Valle de México.

«Mi sueño es un día que tenga un auto, podría ir a lugares como Neza, Chalco, Ixtapaluca, que son lugares donde hay alto índice de perritos en situación de calle, muy maltratados. Pero, como nuestros recorridos los hacemos a pie, es un poco más complicado que nos traslademos hasta allá.

«Nosotros no hacemos una cena de Navidad, la cena de los perritos callejeros surgió de mí hace unos años porque yo tuve pérdidas familiares muy importantes. Precisamente, un 24 de diciembre, murió mi abuelita y, a partir de que ella muere, la Nochebuena no volvió a ser nunca lo mismo, a los dos años muere mi mamá, también en diciembre», expresó.

En cuanto terminen esta misión, la familia de Yadira comenzará con los ahorros para la siguiente.