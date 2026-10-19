La falta del hábito de visitar museos constituye uno de los principales pendientes en materia de consumo cultural, por lo que es necesario involucrar a familias, escuelas y autoridades turísticas en la formación de públicos, consideró el director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Zúñiga.

Señaló que acudir a estos espacios todavía no forma parte de las actividades habituales de muchas familias, situación que requiere un trabajo conjunto para incorporar las visitas a los museos entre las opciones de recreación y aprendizaje de la población.

Sostuvo que los padres de familia pueden fomentar esta práctica mediante visitas durante los fines de semana, mientras que las escuelas y los docentes tienen la posibilidad de acercar a sus alumnos a las exposiciones y promover actividades relacionadas con el patrimonio artístico e histórico.

Vázquez Zúñiga descartó que el precio de las entradas sea el principal impedimento para acudir a estos recintos, pues los museos administrados por el ICA cobran 20 pesos al público general y 11 pesos a estudiantes y niños, además de ofrecer jornadas de acceso gratuito.

Respecto a las estadísticas del INEGI, que ubican a Aguascalientes a media tabla nacional en asistencia a museos, pidió considerar factores como el número de habitantes y los espacios incluidos en la medición antes de establecer conclusiones sobre el consumo cultural.

Destacó que la entidad cuenta con una oferta permanente de exposiciones, entre ellas la muestra del artista Hugo Lugo y Rostros de México, instalada en el Museo Aguascalientes, con obras de destacados creadores nacionales.

Finalmente, insistió en que aumentar la asistencia no depende únicamente de la programación del ICA, sino también de generar interés desde los hogares, las aulas y las actividades turísticas, para que visitar museos se convierta en una práctica cotidiana entre los aguascalentenses.