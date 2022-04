CDMX.- El Príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle finalmente se reunieron con la Reina Isabel II.

Los Duques de Sussex visitaron a la Reina Isabel II de Inglaterra por primera vez en dos años, de acuerdo con el portal estadounidense Page Six.

La pareja se reunió con la monarca en ocasión de su cumpleaños 96, que será el 21 de abril.

Enrique y Meghan no habían visto a Isabel desde que tomaron la decisión de renunciar a la familia real para hacer vida en Estados Unidos, alejados de la persecución de la prensa británica.

Los Duques hicieron esta parada en Londres previo a su participación en los Invictus Games, en La Haya, según un portavoz consultado por Page Six. (Staff/Agencia Reforma)

