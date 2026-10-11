Este domingo la actividad de la jornada 11 del futbol mexicano continuará con el duelo entre Necaxa y Pachuca en la Bella Airosa. Los Rayos llegan a este partido arrastrando una racha de 8 partidos sin poder ganar, por lo que tienen una tarea difícil en la capital de Hidalgo.

El encuentro iniciará a las 5:10 de la tarde, siendo un campo complicado para Necaxa, pues ante Pachuca no han tenido buenos resultados en los últimos años. Sin embargo, se espera que después de esta pausa por fecha FIFA el entrenador Juan Reynoso haya estabilizado al equipo, además de que los jugadores pudieron descansar para afrontar bien este importante encuentro.

Necaxa llega a este duelo como el penúltimo lugar de la tabla con tan solo 8 puntos, pues después de sus dos victorias del inicio del torneo, los Rayos han hilado 8 partidos sin ganar, siendo 6 derrotas y 2 empates. Si bien la posición en la tabla no luce tan positiva, el hecho de que quede mucho camino por delante y la diferencia no sea tan grande, Necaxa todavía tiene posibilidades claras de entrar a la liguilla, que será la tarea de Juan Reynoso.

Por su parte, el Pachuca ocupa el lugar 12 de la tabla con 12 puntos después de sumar dos partidos sin poder ganar en las últimas fechas. Debido a esto y aprovechando que están en casa, los Tuzos harán lo posible por sacar los tres puntos esta tarde en su estadio.

La última vez que Necaxa ganó en Pachuca fue en noviembre del 2020, por lo que ya ha pasado mucho tiempo de aquella vez. Asimismo, los Rayos tienen una mala racha ante Tuzos, pues son ya 5 derrotas al hilo ante los hidalguenses; la última vez que Necaxa le ganó a Pachuca fue en julio del 2022 en Aguascalientes.