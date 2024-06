En el municipio de Jesús María se registró un aparatoso accidente automovilístico que fue provocado por el chofer de un tráiler y durante el cual resultaron lesionados dos policías estatales y el conductor de una camioneta.

El percance se registró aproximadamente a las 22:50 horas del pasado viernes, en la avenida Siglo XXI Poniente y cruce con la calle Alex Aguiñaga, a la altura del rancho Cuatro Hojas, en el municipio de Jesús María.

Lo anterior provocó la movilización de policías estatales y policías preventivos de Jesús María, además de ambulancias de Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Aguascalientes.

Todo se originó cuando dos oficiales de la Policía Metropolitana que viajaban en una patrulla marca Ford F-150 pick up, color azul y con número económico AG942A2, le marcaron el alto al conductor de una camioneta Datsun tipo guayín, color blanco, debido a que no portaba placas de circulación.

Mientras los oficiales realizaban una revisión a la camioneta, repentinamente apareció en escena un tráiler marca Kenworth, modelo 2020, color amarillo, propiedad de la empresa Tragcen, con número económico 07 y placas de circulación 53A-N8M del SPF, con doble semi remolque tipo caja seca.

La pesada unidad automotriz se desplazaba a exceso de velocidad y aparentemente el chofer identificado como Juan Carlos, de 31 años, no detectó a tiempo la presencia de la patrulla de la Policía Estatal, por lo que a pesar de aplicar los frenos no alcanzó a detenerse y la impactó violentamente por alcance en su parte posterior.

Debido al fuerte impacto, la patrulla golpeó la camioneta Datsun tipo guayín, misma que salió proyectada a varios metros de distancia y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Los dos oficiales de la Policía Metropolitana resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica al HGZ No. 2 del IMSS. De igual forma, el conductor de la camioneta Datsun sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque no requirió hospitalización.

El chofer del tráiler fue detenido por policías preventivos de Jesús María y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.