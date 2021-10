José de Jesús López de Lara

A punta de pistola, una mujer fue despojada de su automóvil cuando se desplazaba por la carretera estatal No. 43, a la altura del poblado de La Esperanza, en el municipio de Asientos.

De inmediato se desplegó un impresionante operativo policiaco y más tarde, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional lograron recuperar la unidad automotriz, además de que capturaron a uno de los involucrados en el asalto, quien ya se encuentra bajo investigación en la Fiscalía General del Estado.

Los violentos hechos se registraron el viernes a las 14:30 horas, cuando en el número de emergencias 911, se recibió un reporte, donde se informaba que una mujer había sufrido un asalto en la carretera estatal No. 43, durante el cual, varios sujetos la amagaron con pistolas y la despojaron de su automóvil marca Seat Arona, modelo 2020, color rojo con negro y placas de circulación AEN-794-B de Aguascalientes.

Los policías preventivos de Asientos y El Llano, así como policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, quienes en esos momentos participaban en un operativo disuasivo en el municipio de El Llano, se trasladaron al lugar de los hechos.

Al entrevistarse con la víctima, señaló que minutos antes se desplazaba por la carretera estatal No. 43, cuando en determinado momento fue interceptada por varios sujetos que viajaban en una camioneta, los cuales la amagaron con pistolas y la obligaron a detener la marcha.

Enseguida, la bajaron por la fuerza de la unidad automotriz y uno de los sujetos se subió al asiento del conductor y tras ponerlo en marcha se dio a la fuga hacia la carretera federal No. 35, siendo seguido por la camioneta en que viajaban los demás asaltantes.

La víctima pidió ayuda a un automovilista que pasaba por el lugar, quien fue el que llamó a los servicios de emergencia.

Tras implementarse un operativo por la zona, momentos después el coche Seat Arona fue detectado cuando se desplazaba a exceso de velocidad por la misma carretera estatal No. 43, siendo interceptado al momento de llegar al entronque con la carretera federal No. 25.

Cabe destacar que el sospechoso, al percatarse de que varias patrullas le tenían cerrado el paso, decidió salirse del camino y comenzó a circular por un terreno en despoblado, pero finalmente fue alcanzado y detenido.

El sospechoso fue identificado como Andrés Arturo, de 23 años, originario del municipio de Loreto, Zacatecas, quien esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde ya se encuentra bajo investigación por parte de agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI.