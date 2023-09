La violencia nos rodea y ahoga: 83 asesinatos en promedio diariamente, 110 mil desaparecidos en este sexenio, 2 mil 710 fosas clandestinas, 800 mil muertos por la pandemia y miles más debido a un sistema de salud desmantelado por este gobierno. Se registran asaltos en carreteras, calles, casas, así como extorsiones y amenazas a negocios y a productores del campo.

México es víctima de una violencia nacional impulsada por capos criminales, sicarios, las autoridades y una sociedad que permite que todo esto ocurra. La carcajada del presidente López Obrador al mostrar la portada de un periódico que informaba sobre las matanzas cotidianas refleja la actitud de la autoridad: indiferencia, burla, sordera, incapacidad y, posiblemente, complicidad.

Pero también existe una violencia oculta y cotidiana que sucede en todas partes. Comienza con la violencia que los padres ejercen sobre sus hijos bajo el pretexto de educarlos. La violencia intrafamiliar afecta especialmente a las mujeres. Existe la violencia del acoso escolar en escuelas primarias y secundarias; hemos sido testigos a través de videos donde niños agreden e incluso matan a otros niños.

El acoso laboral y sexual es recurrente en oficinas y diversos centros de trabajo. Jefes que, al empoderarse, abusan de sus subordinados. Funcionarios de alto nivel que utilizan la violencia desde sus posiciones de poder para obtener beneficios personales.

En todos los casos, los mecanismos institucionales para contener la violencia son ineficientes. Aquellos que rodean a los violentos se convierten en cómplices con su silencio de los atropellos que cometen.

Las autoridades de seguridad pública, ahora militarizadas a nivel nacional, han sido ineficientes para contener la violencia de los criminales organizados. Las autoridades de salud, responsables de la muerte de cientos de miles de mexicanos, continúan impunes y persisten en sus acciones, desentendiéndose de muertes en quirófanos afectados por goteras, la trágica muerte de una niña en un elevador sin mantenimiento o la falta de medicamentos y vacunas en el país, que ha ocasionado miles de víctimas.

La sociedad se siente incapacitada para frenar esta violencia porque no posee las herramientas para defenderse de los criminales que asesinan, extorsionan, secuestran, cobran derecho de piso, entre otros. Las soluciones institucionales tampoco han sido efectivas. La impunidad es la norma y la justicia para las víctimas es esquiva.

El surgimiento de movimientos de autodefensa en lugares como Michoacán y Guerrero es una respuesta desesperada ante la incompetencia del Estado mexicano. ¿Es ese el camino que la sociedad debe seguir? ¿Armarse, entrenarse y crear grupos paramilitares para defenderse de los criminales? ¿Necesita México a líderes como Bukele o Duterte para enfrentar a los delincuentes?

Es esencial combatir no sólo la violencia palpable que nos asedia, sino también la violencia encubierta que se manifiesta en las familias, escuelas, centros de trabajo y oficinas dirigidas por personas inestables.

La sociedad mexicana ansía paz y serenidad en todos los aspectos de la vida. Estamos experimentando una escalada de violencia, desde la confrontación y las amenazas hasta los insultos que el presidente de la República emite diariamente en sus conferencias matutinas, así como la violencia cotidiana familiar y en lugares de trabajo.

Debemos ser conscientes de cuándo nosotros mismos ejercemos violencia para poder controlarla, y de cuándo aquellos a nuestro alrededor la practican, para no tolerarla. Hay que empezar por nuestra esfera inmediata y continuar exigiendo a las autoridades que remedien esta situación de violencia que nos asfixia. Será un reto monumental para el próximo presidente si no queremos que el país acabe en llamas y un desafío en nuestro entorno para no permitirla. Pero es un hecho innegable: los mexicanos merecemos vivir en paz y sin temor.