Hace unos días, los obispos de la Iglesia Católica en el estado de Guerrero se reunieron con los cabecillas de los grupos criminales que tienen asolado este estado. Los obispos querían que cesara la violencia o, por lo menos, como decía uno de ellos en un noticiario matutino, que los asesinatos no ocurran en las ciudades. Mejor que ocurran en el campo, lejos de las miradas de la gente. La conferencia Iglesia-Narco fracasó, porque la lógica de los grupos delincuenciales no es la civilizatoria, sino la de la barbarie.

Bukele así lo entendió: respondió a la barbarie con la misma medicina y le dio resultado. El Salvador era uno de los países más violentos del orbe y ahora es uno de los más pacíficos; lo logró en cinco años. Se puede contrastar con la estrategia de abrazos, no balazos, en un mismo período de cinco años que se llevó a cabo en México, para ver cuál funcionó mejor.

Si llegara un Bukele a gobernarnos, cosa que no va a ocurrir, quizá no sabría a quién recurrir para enfrentar a los más de 170,000 delincuentes que se han estimado que trabajan para el crimen organizado. El Ejército y la Marina Armada han sido desviados de su función principal de proveer seguridad, para ocuparlos en otro tipo de actividades.

La violencia en México está relacionada con la avalancha de fentanilo que está recibiendo Estados Unidos y que le provocó más de 110 mil muertes en 2023. Por ello, algunos congresistas americanos han propuesto que las fuerzas armadas de ese país tomen en sus manos el combate a los narcotraficantes directamente en México.

Esto podría ser una solución, pero tampoco va a ocurrir. Los gobiernos de Estados Unidos no son tan radicales como para tomar una medida tan extrema. Sobre todo cuando dependen de México para frenar la inmigración ilegal a su país.

La situación es muy delicada ante las elecciones que se avecinan en nuestro país. La disputa por la nación la están perdiendo las instituciones del Estado mexicano ya que los delincuentes pueden imponer a sus candidatos, tal y como ocurrió en diversas regiones del país en las elecciones de 2021, o como ha ocurrido en estados como Guerrero y Michoacán desde hace muchos años. Estos grupos están tan entrelazados con los políticos locales que ya no es posible distinguirlos.

¿Querrá la próxima presidenta enfrentar y resolver el problema? Tendrá que ser muy creativa. Se habla de usar inteligencia; de quitarle reclutas al narco mediante desarrollo social; de fortalecer policías; de coordinarse mejor. Por cierto, no he escuchado que combatir la corrupción sea una prioridad y sin ello no se podrá resolver el problema. Pero todo esto ya se ha intentado sin éxito.

¿Cuál podrá ser la mejor estrategia? ¿Que la presidenta negocie con los capos como intentaron hacerlo los obispos? ¿Contratará un ejército de mercenarios bien entrenados como los que combatieron en Irak? ¿Pedirá a los americanos que ataquen a los narcos con drones y misiles? ¿Solicitará a Bukele asesoría para combatir a la delincuencia? ¿Construirá varias decenas de cárceles de alta capacidad para alojar a centenas de miles de delincuentes? ¿Se olvidará de los derechos humanos y regresará a la política de “mátalos en caliente” para erradicar a los bandidos como en tiempos de Porfirio Díaz (que por cierto sí funcionó)?

La nueva presidenta y su gabinete tendrán que usar imaginación, talento y fuerza. No veo cómo una estrategia de apapacho a los criminales pueda tener éxito, a menos que se quiera rendir la plaza. Lo que es indudable es que, llegando, deberán tratar de resolver el problema en muy corto tiempo antes de que sea demasiado tarde.

Por lo pronto, dado que no se tienen muchas herramientas para evitar que la delincuencia organizada se apodere de puestos públicos a través de las elecciones que se avecinan, tendrá que estar preparada para erradicar a la narco política del país para evitar que México se convierta en un Estado fallido o Narcoestado.