El decreto anunciado por el Gobierno Federal para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales es insuficiente para frenar la violencia que se difunde a través de internet, debido a que carece de efectos legales vinculantes y no establece mecanismos claros de seguimiento, atención a víctimas y prevención, advirtió Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la asociación Cultivando Género.

Reconoció que es positivo que las autoridades comiencen a prestar atención a los contenidos que consumen niñas, niños y adolescentes, así como a las distintas formas de violencia que enfrentan en las redes sociales. Sin embargo, sostuvo que un decreto no resuelve por sí mismo un problema que durante años ha sido minimizado por distintos sectores de la sociedad.

Explicó que, durante sus recorridos por escuelas y en su trabajo con instituciones, ha identificado que las agresiones ocurridas en espacios digitales no siempre reciben la importancia necesaria, bajo la idea de que aquello que sucede detrás de una pantalla no tiene consecuencias en la vida de quienes lo experimentan. Cuestionó que la respuesta gubernamental se concentre en solicitar a las empresas tecnológicas que retiren contenidos violentos y peligrosos, cuando las propias normas comunitarias de esas plataformas ya establecen restricciones para ese tipo de publicaciones.

Señaló que, si bien algunas empresas tecnológicas tienen oficinas en México, las decisiones relacionadas con sus operaciones y políticas de contenido pueden tomarse fuera del país, lo que complica la aplicación de medidas gubernamentales. Por ello, consideró necesario establecer mecanismos que permitan exigir respuestas y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las compañías, en lugar de confiar únicamente en acuerdos voluntarios.

Finalmente, insistió en que el problema no consiste solamente en anunciar que determinados contenidos serán retirados, sino en garantizar que las medidas adoptadas tengan resultados verificables.