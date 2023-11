Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Volaris es la aerolínea que tiene más vuelos fuera de horarios de aterrizaje y despegue asignados por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante noviembre.

De acuerdo con documentos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de los cuales REFORMA tiene copia, entre el 1 y el 30 de noviembre, la aerolínea tiene programados fuera de horario mil 234 vuelos.

Según fuentes del sector, estos vuelos representan más de una tercera parte de sus operaciones mensuales.

De estos vuelos, 529 se comercializaron con un horario distinto al asignado por el Aeropuerto capitalino, 338 sin hora asignada previamente y 367 con aterrizajes y despegues que no se encuentran contemplados en su planeación.

VivaAerobus, con 269 vuelos, que según las fuentes significan 15 por ciento de sus operaciones, es la segunda aerolínea que incumple en horarios de aterrizaje y despegue en este mes.

En tanto, sólo 27 vuelos de Aeroméxico, que representan 0.1 por ciento, incumplen con los slots asignados por el AICM, se indica en el documento de la AFAC.

Los documentos, firmado por Balam H. Serrano Vázquez, coordinador de Horarios de la AFAC en el AICM, aperciben a las tres aerolíneas a no realizar operaciones en un horario distinto al asignado por el administrador aeroportuario.

Además, los exhorta a no conservar los slots que no tengan previsto operar, ceder, intercambiar o usar en una operación conjunta, para no incurrir en uso indebido de los horarios asignados.

«En caso de no apegarse a lo establecido en los preceptos legales, se estará a lo establecido en lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Aviación Civil y demás disposiciones técnico-administrativas o en caso de reincidir en conductas similares, que constituyan una infracción a la Ley de Aviación Civil y demás ordenamientos en la materia, se le impondrá la sanción que en derecho corresponda», puntualizó.

Desde el pasado 26 de marzo, el AICM muestra en pantallas de salidas y llegadas de vuelos sólo los itinerarios oficiales asignados a las aerolíneas.

El AICM aseguró ese mes que 20 por ciento por ciento de los horarios comerciales que manejan las aerolíneas incumple con la asignación establecida por la terminal aérea.